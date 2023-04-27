Деды трясут стариной: анонсированы новые фильмы с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном в главных ролях

„Побег“ станет для 75-летнего Шварценеггера первым полнометражным фильмом за последние четыре года, т.е. со времен „Терминатора: Темные судьбы“. В центре сюжета окажется Терри Рейнольдс. Будучи за границей, его пасынок получает 25-летний тюремный срок по несправедливому обвинению. Главный герой помогает парню совершить дерзкий побег, но это лишь часть дела, потому что после этого персонажам как можно скорее необходимо покинуть страну. По их следу идет суровый тюремный надзиратель, готовый на все ради поимки беглецов.

Режиссером выступит Скотт Во («Неудержимые 4“, „Need for Speed: Жажда скорости“). Сценарий написал Ричард Д’Овидио («Тревожный вызов“). Съемки начнутся позднее в этом году.

Что касается „Легенды“, то это будет уже десятая совместная лента 69-летнего Джеки Чана и режиссера Стэнли Туна, ранее работавших вместе над „Разборкой в Бронксе“ (1995), „Доспехами бога: В поисках сокровищ“ (2017) и множеством других хитов. По жанру это будет романтическое фэнтези в духе их экшен-мелодрамы „Миф“ (2005). Производством занимается студия Bona Film Group.

О сюжет пока известно лишь, что Чан сыграет археолога, отправляющегося в приключение через время и пространство. Фильм характеризуется как „необыкновенная история любви с сильным уклоном в фантастику“.