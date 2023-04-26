Стало известно, кто живет в подмосковном замке Пугачевой и Галкина

Информацию о том, что Примадонна нашла богача, готового выложить за жилье огромные деньги, подтвердить пока не удалось. Сегодня в СМИ появилась новость о том, что замок с гаргульями по-прежнему оформлен на мужа Пугачевой. Об этом журналистам рассказала Анна Калашникова, которая узнала подробности ситуации от общих друзей.

Утверждается, что на самом деле роскошное имущество Пугачевой никого не интересует. Рынок заполнен огромным количеством более выгодных по цене объявлений.

Между прочим, за месяц „простоя“ дома Примадонна платит около 11 тысяч евро. В эту сумму входят налоги, оплата счетов по коммунальным услугам и зарплаты помощников. Жизнь в доме поддерживает прислуга Аллы Борисовны.

„Там по-прежнему живет большой штат прислуги. За замком присматривает водитель Аллы Борисовны Игорь. Ему помогают четыре охранника, домработница и садовник“, — цитирует Калашникову источник.