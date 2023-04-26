Эстонский национальный мужской хор даст концерт в Тампере

Концерт-размышление под названием „Oi ihmisyys“ («О, гуманность!“) открывается спокойным и медитативным произведением „De profundis“ Арво Пярта, которое композитор написал после эмиграции в 1980 году в Вене. Затем прозвучит симфоническая поэма украинского композитора Валентина Сильвестрова „Meta Waltz“, которая будет исполнена в Финляндии впервые. Во втором отделении настанет черед эмоциональной Тринадцатой симфонии Шостаковича (1962), написанной под впечатлением от „Бабьего Яра“ Евгения Евтушенко.

„Все три произведения, которые мы исполним этим вечером с филармоническим оркестром Тампере, содержат в себе важный посыл, созвучный непростым нынешним временам и душевному состоянию человечества“, – отметил художественный руководитель и главный дирижер хора Микк Юлеоя.

Концерт в „Тампере Холл“ пройдет под управлением финского скрипача и дирижера Джона Сторгардса, который также является главным дирижером Филармонического оркестра Би-би-си. Именно с этим оркестром Эстонскому национальному мужскому хору предстоит выступление 18 мая в британском Манчестере в концертном зале „Бриджуотер Холл“, где под руководством Сторгардса вновь прозвучат „De profundis“ Пярта и Тринадцатая симфония Шостаковича.

„Я очень рад, что после долгого перерыва мы снова можем исполнять на мировых площадках произведения крупных форм для симфонического оркестра и мужского хора, демонстрируя международной публике художественный уровень единственного в мире профессионального мужского хора“, – добавил Юлеоя.

В день концерта коллектив примет участие в открытии подготовленной Эстонским национальным музеем выставки сказок „Жили-были...“, которая будет представлена в музейном центре Vapriikki в Тампере.