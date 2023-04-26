ИНТЕРВЬЮ | Эстонские танцовщицы нуждаются в финансовой поддержке, чтобы представить свою страну на престижных соревнованиях в Италии

— World Of Dance – это самые престижные танцевальные соревнования, которые проходят во многих городах Европы. На эту сцену могут попасть только сильнейшие, и победители из каждой страны едут в Лос-Анджелес на суперфинал! Мы даже и мечтать не могли, что сможем пройти видеокастинг и у нас будет возможность показать свое творчество на ТАКОЙ сцене! У нас поедет 21 танцор, и каждому эта поездка будет стоять примерно 600 евро (билеты на самолет, проживание, плата за участие).

Чтобы позволить себе эту поездку мы организовали благотворительные воркшопы, которые наши танцоры давали в Таллинне и в Тарту. Все желающие могли прийти к нам на уроки, потанцевать и поддержать нас финансово! Также обращаемся за помощью к нашим друзьям и просто подписчикам у нас на страничке в Инстаграме. Даже небольшая сумма от каждого для нас играет роль! Мы уже получили хорошую сумму от совершенно разных людей, за что мы очень благодарны! Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы покрыть все расходы на эту поездку! Поэтому если у вас если возможность и желание поддержать нас, то мы будем очень рады и благодарны за помощь в осуществлении нашей мечту!