ИНТЕРВЬЮ | Эстонские танцовщицы нуждаются в финансовой поддержке, чтобы представить свою страну на престижных соревнованиях в Италии(26)
Девушки из разных уголков Эстонии собрались в один сильный коллектив и сейчас активно продвигают танцевальный стиль фрейм ап. Даже появились первые серьезные успехи: девушки смогли пройти кастинг и попасть в World Of Dance – самые престижные танцевальные соревнования, которые проходят во многих городах Европы. На эту сцену могут выйти только сильнейшие, и победители из каждой страны едут в Лос-Анджелес на суперфинал! Девушки занимаются танцами по своей инициативе, ничего этим не зарабатывая, и, конечно, им очень непросто будет осилить такую поездку. Чтобы заработать на билеты и жилье девушки уже проводили мастер-классы, но этих денег все равно недостаточно.
Надеемся, что неравнодушные к танцам люди прочитают историю танцевального коллектива Dali in Bali и внесут свою посильную помощь в исполнение мечты танцовщиц. Инфо, как вы можете внести свой вклад, будет в конце статьи!
Интервью rusDelfi дает руководитель коллектива Ирена Пауку
— Откуда название вашей группы „Дали на Бали“, как правильно ставить ударение?
— Название нашей группы придумалось играючи и спонтанно в последний день, когда уже нужно было нашу группу как-то называть. Дали это Сальвадор Дали – художник, сюрреалист (являюсь поклонником этого стиля живописи), а Бали это место где тепло, красиво и хочется творить!
— Как долго существует коллектив, сколько у вас человек?
— Нашему коллективу два года! Прошлой осенью нечаянно в соцсетях увидела танцы в стиле фрейм ап. Безумно понравился концепт этого стиля – работа в партере, музыкальность, изоляции, пластичность. Подумала, как здорово было бы создать у нас в Эстонии тоже группу по фрейм апу! Подумала, что через несколько лет вдруг осмелюсь. Но, не спав всю ночь, изучая в соцсетях все больше и больше о фрейм апе, наутро поняла, что очень хочу попробовать сделать это сейчас! Решила написать нескольким друзьям-танцорам, и если получу от них „да“, то тогда буду набирать команду! И так я собрала 13 прекрасных девушек! Сейчас у нас две группы, одна в Тарту, а вторая в Таллинне, и в общем нас 26 человек! На второй год и в дальнейшем в нашу группу можно будет попасть только через прослушивание/кастинг, который мы открываем для всех желающих в начале сезона!
— Фрейм ап сейчас на подъеме, многие девушки хотят так же красиво двигаться, скажите, как долго этому учиться и нужна ли специальная подготовка?
— Зависит от того, какая цель занятий танцами (неважно, какого стиля). Если это просто хобби и приятное времяпрепровождение, то думаю, что стоит более сосредоточиться на процессе, чем на результате. Если танцы это то, что определяет тебя как личность, если это твой главный способ самовыражения, то непременно стоит стремиться к постоянному совершенствованию как своих физических навыков, так и внутренней многогранности восприятия танцевальной культуры. Поэтому как во фрейм апе, так и в других стилях никогда не наступит той стадии, когда можно сказать, что „теперь я умею все!“ Всегда нужно себя развивать, идти дальше, а результаты будут зависеть только от твоих приложенных усилий и индивидуальностей физиологии.
— А не вредны ли для здоровья такие высокие каблуки и постоянные движения на коленях?
— Поскольку фрейм ап чаще всего танцуют только на полу, то, конечно же, им могут позволить себе заниматься те люди, у кого нет проблем с коленями, запястьями, бедрами. В этом стиле очень важно уметь правильно работать с весом своего тела, контролем тела и инерцией движений, тогда можно избежать травм (что на самом деле большая редкость).
— Как парни танцовщиц из коллектива относятся к увлечениям девушек?
— Как относятся парни, честно говоря, не знаю, но думаю, что положительно, так как эстетика и концепция наших танцев не содержит вульгарных или пошлых намеков.
— Слышала, что и в коллективе есть парни. Как они попали к вам и как справляются — неужели у них получается передать женственность не хуже?
— В современном танцевальном мире уже давно не новость что парни могут двигаться женственно, пластично, зачастую они делают это даже лучше многих девушек. Наши парни танцуют с нами год, пройдя прослушивание на кастинге. Сильно ценю их смелость и открытость к экспериментам!
— Вы считаетесь группой номер один в Эстонии по фрейм апу, куда ездите на мастер классы, где набираетесь опыта?
— К сожалению, в Эстонии не так много представителей фрейм апа, и все знания приходится брать из интернета — онлайн мастер-классы, видеообучение. Но, честно говоря, я не сильно зацикливаюсь на информации извне. Меня интересует интерпретация этого стиля нашей командой. Все наши танцоры профессионалы в своих „родных“ стилях, поэтому когда собираемся вместе, нам интересно создавать что-то новое, экспериментировать, отталкиваться от наших личных ощущений и задумок! Так что мне всегда нравится говорить, что мы не занимаемся чистым фрейм апом, а черпаем вдохновение от стиля фрейм ап!
— Выступали ли когда либо на корпоративах или на мальчишниках, если да, то как это было?
— Пару раз мы уже ездили приглашенными гостями за границу – в Италию и Германию. Это были большие частные мероприятия, где мы выступали с нашими и специально созданными для этих мероприятий перформансами. В Эстонии участвовали в Eesti Laul с певицей ELLIP, выступали в шоу Rally Estonia, также снимались в нескольких музыкальных видеоклипах.
— Вы попали в World Of Dance, который состоится уже 1 мая в Италии, сложно ли было пройти отбор и сколько стоит всего это путешествие? Почему оно важно для вас и сколько денег вам не хватает для поездки?
— World Of Dance – это самые престижные танцевальные соревнования, которые проходят во многих городах Европы. На эту сцену могут попасть только сильнейшие, и победители из каждой страны едут в Лос-Анджелес на суперфинал! Мы даже и мечтать не могли, что сможем пройти видеокастинг и у нас будет возможность показать свое творчество на ТАКОЙ сцене! У нас поедет 21 танцор, и каждому эта поездка будет стоять примерно 600 евро (билеты на самолет, проживание, плата за участие).
Чтобы позволить себе эту поездку мы организовали благотворительные воркшопы, которые наши танцоры давали в Таллинне и в Тарту. Все желающие могли прийти к нам на уроки, потанцевать и поддержать нас финансово! Также обращаемся за помощью к нашим друзьям и просто подписчикам у нас на страничке в Инстаграме. Даже небольшая сумма от каждого для нас играет роль! Мы уже получили хорошую сумму от совершенно разных людей, за что мы очень благодарны! Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы покрыть все расходы на эту поездку! Поэтому если у вас если возможность и желание поддержать нас, то мы будем очень рады и благодарны за помощь в осуществлении нашей мечту!
Любую посильную для вас сумму можете отправлять на счет руководителя Ирены с пояснением World Of Dance
IRENA PAUKU
EE202200001107701324
Желаем успехов молодым и талантливым танцовщицам!