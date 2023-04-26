Не пропустите! Сегодня в Таллинне выступит группа 5'nizza

5'nizza — это украинский регги-хип-хоп-фанк-коллектив, состоящий из двух талантливых артистов, Сергея Бабкина и Андрея Запорожца (SunSay). У каждого из двух музыкантов есть свои успешные сольные проекты, но поклонники всегда с нетерпением ждут их совместного появления на сцене. Они ворвались в радиоэфиры в начале нулевых с хитами „Я солдат“, „Ты кидал“, „Весна“, „Ямайка“ и многими другими. Искренняя подача, светлые тексты и невероятная энергия, которую они создают своими песнями, покорили слушателей по всему миру.