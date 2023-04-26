Осталось совсем немного! 2 мая в Таллинне выступит группа 5'nizza
2 мая, Таллинн, Cathouse concert hall Tartu maantee 17, Tallinn Посмотреть на карте
Открытие дверей 19:00, начало 20:00. Билеты ЗДЕСЬ
5'nizza — это украинский регги-хип-хоп-фанк-коллектив, состоящий из двух талантливых артистов, Сергея Бабкина и Андрея Запорожца (SunSay). У каждого из двух музыкантов есть свои успешные сольные проекты, но поклонники всегда с нетерпением ждут их совместного появления на сцене. Они ворвались в радиоэфиры в начале нулевых с хитами „Я солдат“, „Ты кидал“, „Весна“, „Ямайка“ и многими другими. Искренняя подача, светлые тексты и невероятная энергия, которую они создают своими песнями, покорили слушателей по всему миру.
За время активной творческой деятельности они выпустили три альбома и сочинили несколько десятков классных песен. Все треки группы 5'nizza объединяет тепло, добро и вера в лучшее.
Культовый солнечный дуэт из Харькова отправляется в гастрольный тур по всему миру с программой THE BEST, которая включает все самые известные хиты группы 5'nizza. Пропустить такое — себе не простить!