Автора „Марафона желаний“ блогера Елену Блиновскую задержала ФСБ России

История почти детективная: Блиновскую задержали на границе с Беларусью — она пыталась покинуть Россию на „Майбахе“ с водителем и охранником. На руках у „королевы марафонов“ нашли билеты на самолёт Москва-Ташкент, что, вероятно, должно было запутать органы.

Причиной задержания автора „Марафона желаний“ стало уклонение от уплаты налогов, а также легализация денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с 2019 по 2021 год Елена незаконно обогащалась на своих подписчиках и не донесла налогов более чем на 1 миллион евро. Весь наличный доход она оформляла через 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателя, что помогало обходить систему.

При этом 22 марта сообщалось, что сотрудники силовых ведомств пока не обнаружили у Блиновской проблем с уплатой налогов. Уточнялось, что звезда успешно прошла проверки со стороны МВД и ФСБ. Федеральная налоговая служба (ФНС) и Следственный комитет продолжали изучать доходы и налоги Блиновской, однако на тот момент никаких нарушений выявлено не было. Видимо, появились.

Тогда же уточнялось, что в полицию поступило несколько сообщений от участников марафонов Елены Блиновской, которые считают, что их обманули. Кроме этого, они пожаловались в Генеральную прокуратуру РФ, чтобы проверили бизнес блогерши. Участники марафонов подозревают, что Блиновская может уклоняться от уплаты налогов по схеме блогера Валерии Чекалиной, которую обвиняют в аналогичном преступлении.

По информации телеграм-канала mash, Блиновская уже дала признательные показания, а в качестве меры пресечения ей „светит“ домашний арест.