Из репертуара театра Евгения Миронова исчез спектакль с его же участием: что произошло
Вскоре после отмены спектакля „Сказка про последнего ангела“ с опальной Лией Ахеджаковой, поставленного в московском Театра наций Андреем Могучим, Евгения Миронова настигла та же участь, — недоумевает „ЭГ“. И это при том, что сам же Миронов этим театром и руководит. В чём причина такого необычного творческого харакири?
Выяснилось, что спектакль „Иванов“ с художественным руководителем в главной роли пропал с афиш – Евгения Миронова просто убрали с глаз зрителей. Телекритик Арина Бородина в своем Telegram-канале выдвинула версию о том, что вышестоящему руководству не угодило имя режиссёра постановки Тимофея Кулябина, который в минувшем году уехал из России.
„Не помогло ни то, что главную роль в спектакле играет худрук театра Евгений Миронов, ни то, что это пьеса Антона Чехова“, — написала Бородина.