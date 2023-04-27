Из репертуара театра Евгения Миронова исчез спектакль с его же участием: что произошло

Вскоре после отмены спектакля „Сказка про последнего ангела“ с опальной Лией Ахеджаковой, поставленного в московском Театра наций Андреем Могучим, Евгения Миронова настигла та же участь, — недоумевает „ЭГ“. И это при том, что сам же Миронов этим театром и руководит. В чём причина такого необычного творческого харакири?