На 41-х Днях Старого города в Таллинне выступят лучшие эстонские музыканты

Обычно большие концерты Дней Старого города проходили на Ратушной площади, в этом же году главная сцена фестиваля будет располагаться на зеленой площадке рядом с церковью Нигулисте. Помимо главной сцены, музыка также будет звучать в Епископском саду на Тоомпеа, во дворе дома Стенбока, в доме Черноголовых, а также в нескольких церквях и дворах.

Наполнение Старого города музыкой от одного конца до другого тесно связано со званием Таллинна как музыкального города ЮНЕСКО. „В сотрудничестве с командой „Таллинн – музыкальный город“ мы смогли пригласить нескольких любимых и интересных артистов для выступления в программе Дней Старого города, от поп-музыки до классики – будет звучать музыка почти на любой вкус!“ – сказала Моника Хауканымм, старейшина района Кесклинн Таллинна.

TamTam и Трио Тобиаса Таммеару выступят в сотрудничестве с Эстонским Джазовым Союзом на концертах на закате солнца в Епископском саду. Кроме того, в программе Епископского сада будут выступления Хелин-Мари Ардер, студентов и выпускников MUBA, а также других талантливых артистов. Таллиннский камерный оркестр будет ждать любителей музыки в субботу в доме Черноголовых, где пройдет концерт, состоящий из самых ярких моментов из серии „Концертные мастера“ юбилейного сезона оркестра с Робертом Траксманном и Хансом Кристианом Аавику под управлением Тыну Кальюсте.

Во дворе дома Сааринен под руководством Эстонского Союза Исполнителей пройдут два концерта, первый из которых будет исполнен Estonian Wind Quintet, а второй станет опытом возрождения немого кино – старейший известный эстонский художественный фильм „Жена напрокат“ («Laenatud naene“), снятый в 1912 году, будет представлен на киноэкране в сопровождении современных звуков Виллу Вески (саксофон), Тийта Каллусте (аккордеон) и Роберта Юрьендаля (гитара).