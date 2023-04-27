Культура
27.04.2023, 14:20

Такого давно не было: В начале лета в центре Таллинна состоится грандиозный гей-парад!

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ФОТО: Serhiy Bondar | Shutterstock

После шестилетнего перерыва Эстония вновь готовится принять у себя гей-парад, который привлечет в страну ЛГБТ-туристов со всей Европы. Программу смотрите ниже!

Культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Таллинне с 6 по 11 июня. А массовое радужное шествие в Старом городе состоится 10 июня.

Торжественное открытие недели гей-мероприятий пройдет в Пыхья-Таллинне 6 июня, по адресу Теллискиви, 60а, больше информации ЗДЕСЬ

Основные мероприятия гей-недели в Таллинне:

6 июня

Открытие и гала-вечер „Радужные герои“

https://www.facebook.com/events/158576547138681

9 июня

Городской тур

Время: 18:00

Место: Таллинн, улица Виру

https://www.facebook.com/events/1431617487583798

10 июня

Радужное шествие

Время: 13:00

Место: Харью, 38, Таллинн

https://www.facebook.com/events/544489957809654

11 июня

Встреча с гей-священником Патриком Тиайненом

Время: 14:00

Место: X Baar, Команданди-теэ, 2, Таллинн

https://www.facebook.com/events/1645866792501528

Полную программу читайте ЗДЕСЬ.

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