Такого давно не было: В начале лета в центре Таллинна состоится грандиозный гей-парад!(53)
После шестилетнего перерыва Эстония вновь готовится принять у себя гей-парад, который привлечет в страну ЛГБТ-туристов со всей Европы. Программу смотрите ниже!
Культурно-развлекательные мероприятия пройдут в Таллинне с 6 по 11 июня. А массовое радужное шествие в Старом городе состоится 10 июня.
Торжественное открытие недели гей-мероприятий пройдет в Пыхья-Таллинне 6 июня, по адресу Теллискиви, 60а, больше информации ЗДЕСЬ
Основные мероприятия гей-недели в Таллинне:
6 июня
Открытие и гала-вечер „Радужные герои“
9 июня
Городской тур
Время: 18:00
Место: Таллинн, улица Виру
10 июня
Радужное шествие
Время: 13:00
Место: Харью, 38, Таллинн
11 июня
Встреча с гей-священником Патриком Тиайненом
Время: 14:00
Место: X Baar, Команданди-теэ, 2, Таллинн
Полную программу читайте ЗДЕСЬ.