Впервые в Хаапсалу! Неэме Ярви – звезда Хаапсалуского фестиваля белых ночей
Кульминацией фестиваля „Белые ночи“ в Хаапсалу, который пройдет в этом году с 15 по 18 июня, станет масштабный симфонический концерт во дворе епископского замка, где под управлением Неэме Ярви выступят ERSO и Эстонский национальный мужской хор.
Музыкальный фестиваль „Белые ночи“ в Хаапсалу продолжает традицию предыдущего фестиваля Чайковского, создает атмосферу красивой романтической музыки в беззаботную летнюю пору. Вступительные аккорды фестиваля прозвучат 15 июня в поместье Ууэмыйза, где тенор Национальной оперы „Эстония“ Хелдур Харри Пыльда и пианист Стен Хейноя исполнят вокальный цикл Шуберта „Прекрасная мельничиха“. Затем последует ночной концерт в курзале Хаапсалу, на сцену которого выйдут певица Изабель Бермехо (Испания/Нидерланды) и трио „Maag“ в составе Каспара Ульяса, Марека Тальтса и Минго Раянди.
16 июня Эстонский национальный мужской хор отметит концертом в Хаапсалуском соборе 150-летие со дня рождения Рудольфа Тобиаса, первого из великих композиторов эстонской национальной музыкальной культуры. Будут исполнены феноменальные произведения композитора „Otsekui hirv“ и „Eks teie tea“, в программе также произведения Каппа, Креэка и других эстонских композиторов. На органе сыграет Пирет Айдуло. Концертом дирижирует Микк Юлеоя.
Маэстро Неэме Ярви, выбравший для фестиваля лучшие произведения гала-репертуара, встанет за дирижерский пульт Эстонского национального симфонического оркестра на пятничном вечернем симфоническом концерте под открытым небом во дворе замка Хаапсалу. Прозвучат концерт для виолончели с оркестром Фридриха Гульды (солист Индрек Лейватегия), симфоническая поэма Сибелиуса „Финляндия“ ор. 26, хоровая поэма Виллема Каппа „Северный берег“, симфоническая поэма Михкеля Людига „Иванова ночь“ и симфоническая поэма Хейно Эллера „Рассвет“. В концерте примет участие Эстонский национальный мужской хор. „Мы давно хотели организовать большой летний симфонический концерт в Хаапсалу, и теперь предоставилась прекрасная возможность: на месте будут присутствовать главный эстонский оркестр и всеми любимый маэстро Неэме Ярви“, – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.
Пятничную программу фестиваля завершит молодое поколение эстонских струнников, прошедших обучение в престижных вузах мира. Музыканты пригласят в церковь Св. Иоанна на концерт „Ночные скрипки“. В программе – необыкновенный Струнный октет Мендельсона и Адажиетто из Пятой симфонии Малера.
17 июня, в субботу, состоится ставший уже традиционным Променад-концерт, на котором перед публикой выступит будущее поколение хаапсалуских музыкантов из городской музыкальной школы им. К. Креэка. На вечерних концертах слушателей порадуют студенты-струнники EMTA вместе с руководителем кафедры струнных инструментов, профессором Арво Лейбуром. Гости фестиваля также смогут насладиться концертом Таллиннского камерного оркестра. В программе – культовая струнная музыка, включая несравненную „Серенаду“ Чайковского.
В последний день фестиваля, 18 июня, запланирован семейный концерт „Tantsi mulle muusikat“ («Станцуй мне музыку“). Танцевально-музыкальная программа, подготовленная в сотрудничестве солистов Эстонского национального балета Кетлин Оя и Кристиано Принципато с пианистом Йоханом Рандвере, переплетена с подборкой самых чувственных образцов эстонской поэзии. Фестиваль завершится под восхитительное звучание акустической гитары и струнного квартета. В концерте „Гапсаль“ в хаапсалуской церкви Св. Иоанна примут участие Кирилл Огородников (гитара) и струнный квартет „Four Est“ в составе Эгерта Лейнсаара (скрипка), Линды-Анетт Верте (скрипка), Сандры Климайте (альт) и Теодора Синка (виолончель).
По традиции, Хаапсалуская ратуша проведет популярные летние прогулки для курортников. Помимо этого, состоятся культурно-исторические беседы и впервые в этом году – ночной кинопоказ. Подробности о программе фестиваля, включающей также автограф-сессию маэстро Неэме Ярви, лекции и экскурсии, можно узнать здесь: https://www.haapsalufestival.ee/
Фестиваль „Белые ночи“ в Хаапсалу организует Eesti Kontsert в сотрудничестве с Хаапсалуской горуправой. Главным спонсором выступает Coop Haapsalu. Проведение фестиваля также поддерживают Morobell OÜ, GMP Grupp AS (Villa Friedheim), фонд „Капитал культуры“, Эстонский центр народной культуры, Хаапсалуский центр культуры и фонд „Музеи Хаапсалу и Ляэнемаа“.