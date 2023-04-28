Впервые в Хаапсалу! Неэме Ярви – звезда Хаапсалуского фестиваля белых ночей

Музыкальный фестиваль „Белые ночи“ в Хаапсалу продолжает традицию предыдущего фестиваля Чайковского, создает атмосферу красивой романтической музыки в беззаботную летнюю пору. Вступительные аккорды фестиваля прозвучат 15 июня в поместье Ууэмыйза, где тенор Национальной оперы „Эстония“ Хелдур Харри Пыльда и пианист Стен Хейноя исполнят вокальный цикл Шуберта „Прекрасная мельничиха“. Затем последует ночной концерт в курзале Хаапсалу, на сцену которого выйдут певица Изабель Бермехо (Испания/Нидерланды) и трио „Maag“ в составе Каспара Ульяса, Марека Тальтса и Минго Раянди.

16 июня Эстонский национальный мужской хор отметит концертом в Хаапсалуском соборе 150-летие со дня рождения Рудольфа Тобиаса, первого из великих композиторов эстонской национальной музыкальной культуры. Будут исполнены феноменальные произведения композитора „Otsekui hirv“ и „Eks teie tea“, в программе также произведения Каппа, Креэка и других эстонских композиторов. На органе сыграет Пирет Айдуло. Концертом дирижирует Микк Юлеоя.

Маэстро Неэме Ярви, выбравший для фестиваля лучшие произведения гала-репертуара, встанет за дирижерский пульт Эстонского национального симфонического оркестра на пятничном вечернем симфоническом концерте под открытым небом во дворе замка Хаапсалу. Прозвучат концерт для виолончели с оркестром Фридриха Гульды (солист Индрек Лейватегия), симфоническая поэма Сибелиуса „Финляндия“ ор. 26, хоровая поэма Виллема Каппа „Северный берег“, симфоническая поэма Михкеля Людига „Иванова ночь“ и симфоническая поэма Хейно Эллера „Рассвет“. В концерте примет участие Эстонский национальный мужской хор. „Мы давно хотели организовать большой летний симфонический концерт в Хаапсалу, и теперь предоставилась прекрасная возможность: на месте будут присутствовать главный эстонский оркестр и всеми любимый маэстро Неэме Ярви“, – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.