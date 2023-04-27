„Будет элитный морг“: назван покупатель замка Пугачевой (но это не точно)

„Это я приобрел замок Аллы Борисовны буквально недавно. Но я приобрел его не один, а со своими коллегами по похоронному бизнесу. Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории особняка музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбище со времен Ивана Грозного до наших дней“, — рассказал Барецкий.

Он даже назвал сумму, за которую якобы купил жильё — 4,5 млн евро. Хотя ранее говорилось, что Примадонна просит в 2,5 раза больше. Но Стас „очень долго торговался“, общался с внуком певицы (каким именно — не уточняется) и наконец смог договориться о приемлемой цене.

Впрочем, далеко не всегда стоит верить Барецкому на слово. Он, как известно, любит „хайпануть“ на какой-нибудь обсуждаемой теме. Чего стоит хотя бы анонсированные им съёмки фильма „Брат-3“ с участием Никиты Джигурды, Марины Анисиной, Сергея Шнурова и Ольги Бузовой. Надо ли говорить, что вся эта затея так и осталась на словах, перепугав, впрочем, поклонников дилогии Алексея Балабанова. Барецкий в порыве вдохновения даже написал сценарий, который в России можно купить примерно за 5 евро, если их больше не на что потратить.