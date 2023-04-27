ВИДЕО | Сумки Hermes, авторская мебель и Lamborghini: первые кадры обыска дома Блиновской(3)
Елена Блиновская давно привыкла к популярности — известная „инфоцыганка“ в центре внимания уже много лет. Она учит своих последователей, как правильно достигать целей, как загадывать желания и становиться богатыми. И за счёт этого богатела в первую очередь сама.
После задержания Блиновской обыски проходят по разным её адресам — где жила Елена с семьёй и в тех квартирах, которые принадлежат её родственникам. Силовики нагрянули в коттеджный поселок „Миллениум парк“ в подмосковной Истре. Недвижимость там стоит от 600 тысяч евро.
Прошерстили и квартиру в 86 кв. метров в центре Москвы (ориентировочная стоимость 440 тысяч евро), а еще побывали в более трёхкомнатной квартире примерно такой же площади (89 кв) в Черёмушках — цена этой квартиры 170 тыс. евро. Судя по всему, нашли многое. Но основной „улов“ в коттедже, где живет многодетное семейство.
На крытой стоянке рядом с особняком припаркованы две элитные иномарки Lamborghini Urus (от 280 тыс. евро каждая), Range Rover (от 250 тыс.), в гараже несколько мотоциклов.
По парковке сразу становится понятно, что дом будет обставлен по разряду премиум. И это предположение подтверждается. Взять хотя бы мебель от Archiproducts. Цены на дизайнерские модели стульев начинаются от 450 евро. На одном из таких сыщик осматривают именной розовый ноутбук Блиновской — это основная цель обыска.
В гардеробной возникает ощущение, что попал в люксовый монобрендовый бутик — здесь сотни вешалок с дорогими нарядами. Стойки с фирменными сумками, в том числе и Hermes, которые шьют на заказ. От пола до потолка в шкафу выстроены туфли.
Но куда больше внимание привлекает центр гардеробной — здесь установлено несколько комодов со стеклянной витриной. На полках разложено нижнее белье, перчатки, различные мелкие вещи и аксессуары, а наверху, в отдельных слотах, — солнечные очки, часы, ювелирные украшения.
Последние разбиты по категориям: серьги, браслеты, подвески. Не каждый ювелирный магазин может похвастаться такой коллекцией. Золото, платина, бриллианты, драгоценные камни — чего здесь только нет!
Теперь все это богатство, любовно разложенное хозяйкой по своим местам, будет перевернуто стражами порядка. Силовики ищут любые финансовые документы, телефоны, ноутбуки, флешки, то есть все, что хоть как-то сможет доказать: „королева марафонов“ нарушала закон.
Напомним, что Блиновскую задержали в тот момент, когда она пыталась покинуть Россию на арендованном автомобиле. У блогерши был куплен авиабилет в Ташкент (по первоначальной версии — для запутывания следов, однако позднее выяснилось, что в столице Узбекистана был анонсирован семинар Блиновской). Накануне вечером Елена выступала перед большой аудиторией, рассказывала, как ставить и добиваться целей. А потом экстренно сорвалась с места. Об этом можно судить по тому, что задержали ее в спортивном костюме и тапочках.