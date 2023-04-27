ВИДЕО | Сумки Hermes, авторская мебель и Lamborghini: первые кадры обыска дома Блиновской

После задержания Блиновской обыски проходят по разным её адресам — где жила Елена с семьёй и в тех квартирах, которые принадлежат её родственникам. Силовики нагрянули в коттеджный поселок „Миллениум парк“ в подмосковной Истре. Недвижимость там стоит от 600 тысяч евро.

Прошерстили и квартиру в 86 кв. метров в центре Москвы (ориентировочная стоимость 440 тысяч евро), а еще побывали в более трёхкомнатной квартире примерно такой же площади (89 кв) в Черёмушках — цена этой квартиры 170 тыс. евро. Судя по всему, нашли многое. Но основной „улов“ в коттедже, где живет многодетное семейство.

На крытой стоянке рядом с особняком припаркованы две элитные иномарки Lamborghini Urus (от 280 тыс. евро каждая), Range Rover (от 250 тыс.), в гараже несколько мотоциклов.

По парковке сразу становится понятно, что дом будет обставлен по разряду премиум. И это предположение подтверждается. Взять хотя бы мебель от Archiproducts. Цены на дизайнерские модели стульев начинаются от 450 евро. На одном из таких сыщик осматривают именной розовый ноутбук Блиновской — это основная цель обыска.

В гардеробной возникает ощущение, что попал в люксовый монобрендовый бутик — здесь сотни вешалок с дорогими нарядами. Стойки с фирменными сумками, в том числе и Hermes, которые шьют на заказ. От пола до потолка в шкафу выстроены туфли.

Но куда больше внимание привлекает центр гардеробной — здесь установлено несколько комодов со стеклянной витриной. На полках разложено нижнее белье, перчатки, различные мелкие вещи и аксессуары, а наверху, в отдельных слотах, — солнечные очки, часы, ювелирные украшения.

Последние разбиты по категориям: серьги, браслеты, подвески. Не каждый ювелирный магазин может похвастаться такой коллекцией. Золото, платина, бриллианты, драгоценные камни — чего здесь только нет!