ЭКСКЛЮЗИВ | Сергей Бабкин: чем больше гибнет людей и разрушается украинских городов, тем больше отторжения и неприятия всего, что связано с Россией(16)
В преддверии концерта группы 5'nizza журналист rusDelfi Алина Захарова поговорила с солистом группы Сергеем Бабкиным и узнала, как сейчас живет артист, пишет ли песни на русском языке и терял ли он своих близких друзей на войне. Читайте ниже!
Выступление группы 5'nizza состоится 2 мая в клубе Cathouse.
Открытие дверей 19:00, начало 20:00. Билеты ЗДЕСЬ
— Год назад мы с вами встречались в Таллинне и говорили о том, почему украинцы ненавидят все русское. Как видите, за этот год ситуация не изменилась? Есть ли на Украине те, кто все еще используют русский язык, сочиняют песни на русском, ведут программы на русском языке?
— Чем дольше идёт война, чем больше гибнет людей и разрушается украинских городов, тем больше у людей отторжения и неприятия всего, что связано с Россией. И это естественный и понятный процесс. Да и как может быть иначе, когда твои соотечественники каждый день гибнут и на фронте, и в тылу от рук россиян? Лично я не знаю никого из украинских артистов, у кого возникло бы сейчас желание писать на русском. После начала полномасштабного вторжения, год назад, у меня вышла одна-единственная русскоязычная песня. Она называется „Победная“. Там я выплеснул всю свою ненависть по отношению к Путину и его окружению, к российскому режиму в целом, и очень хотел, чтобы жителям РФ было понятно все до последнего слова. Остальные песни последние годы писались исключительно на украинском.
— Посмотрела в вашем Инстаграме, что за этот год после вашего отъезда из Украины вы действительно много чего сделали, собрали около 200 тыс. евро на благотворительность и получили награды и признательность от украинского народа. Скажите, каково вам было проходить этот путь, считаете, что нашли свою миссию?
— Это не миссия, это зов сердца и стремление работать на победу Украины. Это мое главное желание сейчас, я делаю и буду делать все, что в моих силах, чтобы эту победу приблизить.
— В Эстонию 2 мая вы приезжаете в составе группы 5'nizza, будете ли вы исполнять хиты на русском языке?
— Да, конечно, будем. 5’nizza сочиняла и записывала свою музыку в другую эпоху, основная часть песен была написана в начале и в середине нулевых. Люди во многих городах и странах мира приходят, чтобы услышать именно их. У группы 5’nizza есть всего пять песен, написанных на украинском языке, маловато для полноценного концерта. Я люблю свои старые песни и с удовольствием исполняю их на концертах 5’nizza. Да, в последние годы у меня не возникает желания сочинять на русском, но это не отменяет того, что было в прошлом. Песни 5’nizza по-прежнему часть меня.
— Почему решили сделать тур в составе группы?
У нас много слушателей, которые хотят видеть и слышать группу 5’nizza. Накопилось какое-то количество запросов, мы с Андреем нашли свободные даты и решили сделать такой европейский тур. Для меня это еще одна возможность напомнить жителям других стран, что война продолжается и мы по-прежнему нуждаемся в поддержке. И, конечно, мы на каждом концерте собираем деньги в помощь Украине.
— Вы возвращались в Украину, давали концерты. Расскажите, как сейчас проходят ваши дни, вы снова уехали в Германию? Обустроилась ли там ваша семья?
— Мы регулярно ездим в Украину, чтобы играть благотворительные концерты. За последние полгода было уже два таких тура. Последний был в феврале, мы сыграли 12 концертов за 11 дней. Сейчас планируется новый мини-тур. Помимо благотворительных концертов я посещаю военные госпитали, встречаюсь с нашими военными. Мне важно общаться с людьми, которые на передовой защищают Украину, подбодрить их песнями, насколько это возможно.
В целом, с апреля прошлого года я отыграл более 80 сольных концертов, а также принял участие в десятках выступлений в составе разнообразных благотворительных проектов. Основная часть помощи от нашей семьи идет в наш родной город - Харьков. Мы помогаем волонтерам, больницам, благотворительным организациям. И, конечно же, 127-й Отдельной бригаде ТрО города Харькова, амбассадором которой я являюсь.
Если я не на гастролях, я или пишу музыку, или провожу время с семьей. Это мои главные и самые любимые занятия. Кроме того, я постоянно на связи со своими людьми дома, делаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Мы, конечно, очень благодарны Германии за гостеприимство, но я ни на минуту не забываю, что это не наш дом.
— Вы последнее время здорово поездили по миру, скажите какая страна или город понравились вам больше всего за пределами Украины, чем?
— Да, я побывал во многих странах, в которых ранее не бывал и даже не думал, что побываю. У меня нет времени рассматривать и наслаждаться достопримечательностями. Чаще всего я прилетаю на один день. Поэтому больше всего мне запоминается публика, которая приходит на концерты. Мои слушатели - невероятные люди, объединенные одной идеей, причем, как украинцы, так и местные жители. Это потрясает и наполняет меня энергией.
Чем больше ездишь, тем больше ценишь свою родную страну, свою землю, с которой связана вся твоя жизнь. Родина прекрасна, даже с изъянами. Для меня нет страны лучше Украины. Нет лучше города, чем мой родной Харьков. Каждый день хочу вернуться домой.
— Попал ли кто-то на фронт из ваших друзей, все ли с ними хорошо?
— Конечно, на фронте множество людей, которых я знаю лично, и я каждый день молюсь о том, чтобы они оставались целыми и невредимыми, вернулись живыми и здоровыми к своим семьям. Я уже упоминал, что являюсь амбассадором 127-й Отдельной бригады ТрО Харькова. Они сейчас под Бахмутом, где много месяцев идут ожесточенные бои. Естественно, потери есть… Мои мысли и молитвы с ними.
— Какой у вас сейчас настрой, как долго, думаете, война еще будет продолжаться?
— Этого, к сожалению, не знает никто. Надеюсь, что Украина победит в самом ближайшем будущем. Я со своей стороны буду делать все, чтобы это произошло как можно скорее.