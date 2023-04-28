ЭКСКЛЮЗИВ | Сергей Бабкин: чем больше гибнет людей и разрушается украинских городов, тем больше отторжения и неприятия всего, что связано с Россией

— Год назад мы с вами встречались в Таллинне и говорили о том, почему украинцы ненавидят все русское. Как видите, за этот год ситуация не изменилась? Есть ли на Украине те, кто все еще используют русский язык, сочиняют песни на русском, ведут программы на русском языке?

— Чем дольше идёт война, чем больше гибнет людей и разрушается украинских городов, тем больше у людей отторжения и неприятия всего, что связано с Россией. И это естественный и понятный процесс. Да и как может быть иначе, когда твои соотечественники каждый день гибнут и на фронте, и в тылу от рук россиян? Лично я не знаю никого из украинских артистов, у кого возникло бы сейчас желание писать на русском. После начала полномасштабного вторжения, год назад, у меня вышла одна-единственная русскоязычная песня. Она называется „Победная“. Там я выплеснул всю свою ненависть по отношению к Путину и его окружению, к российскому режиму в целом, и очень хотел, чтобы жителям РФ было понятно все до последнего слова. Остальные песни последние годы писались исключительно на украинском.

— Посмотрела в вашем Инстаграме, что за этот год после вашего отъезда из Украины вы действительно много чего сделали, собрали около 200 тыс. евро на благотворительность и получили награды и признательность от украинского народа. Скажите, каково вам было проходить этот путь, считаете, что нашли свою миссию?

— Это не миссия, это зов сердца и стремление работать на победу Украины. Это мое главное желание сейчас, я делаю и буду делать все, что в моих силах, чтобы эту победу приблизить.

— В Эстонию 2 мая вы приезжаете в составе группы 5'nizza, будете ли вы исполнять хиты на русском языке?