27.04.2023, 19:55
„Голос 90-х“ Горчаков сломал ребра, упав со стремянки(1)
ФОТО: Youtube
Переводчик-синхронист Василий Горчаков получил травму, упав со стремянки. Об этом сообщает mk.ru.
71-летний переводчик и продюсер, по данным издания, ушибся два дня назад, но сначала не обращался к врачу. Из-за сильных болей он все-таки вызвал скорую помощь, и врачи диагностировали ему переломы нескольких ребер.
Горчакову предложили лечь в больницу, но он решил восстанавливаться дома.
Горчаков стал известен благодаря своим „пиратским“ переводам голливудских фильмов. Позже был синхронным переводчиком в телепередачах. Является переводчиком и продюсером режиссера Питера Гринуэя в России, основателем и президентом продюсерского центра „Горчаковъ“.