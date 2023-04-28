Комиссар Каттани состарился, но, кажется, снял свой лучший фильм. Смотри, кто пришел на премьеру в Таллинне(2)
В четверг 27 апреля в таллинском Coca Cola Plaza состоялась премьера фильма „Тень Караваджо“, который снял итальянский режиссер Микеле Плачидо, получивший всемирную известность благодаря роли комиссара Катани.
В фильме на тему искусства Плачидо не отсутпает от любимой детективной и приключенческой составляющей. Главный герой, будучи великим, но не признанным официальной властью, художником соблазняет женщин (и не только их), дерется на дуэлях, дерзит священникам, а за ним по пятам следует молодой инквизитор, который, словно следователь, хочет докопаться до истины и решить - чем же должен пожертвовать Караваджо: своим талантом или же своей жизнью.
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Фотогалерею премьеры фильма смотрите выше.
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