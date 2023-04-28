Комиссар Каттани состарился, но, кажется, снял свой лучший фильм. Смотри, кто пришел на премьеру в Таллинне

В фильме на тему искусства Плачидо не отсутпает от любимой детективной и приключенческой составляющей. Главный герой, будучи великим, но не признанным официальной властью, художником соблазняет женщин (и не только их), дерется на дуэлях, дерзит священникам, а за ним по пятам следует молодой инквизитор, который, словно следователь, хочет докопаться до истины и решить - чем же должен пожертвовать Караваджо: своим талантом или же своей жизнью.