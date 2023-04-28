Тамара Гвердцители возвращается на сцену, но в Россию ехать отказывается

61-летняя звезда прекратила выступать на сцене после начала войны в Украине. Она отказалась принимать участие в концерте в связи с Международным женским днем. Затем Гвердцители и вовсе отменила все выступления и покинула Россию. Хотя на её решение повлияла и болезнь (а затем смерть) матери. После этого певица долго не могла прийти в себя, дважды сама оказывалась в больнице и вообще не вела разговоры о творчестве.