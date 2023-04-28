Шоубиз
28.04.2023, 13:16

СКАНДАЛ | Новорожденный от жены, потом сразу от любовницы, проживание всех в одном доме: Для известного эстонского бизнесмена Стен-Эрика Янтсона все закончилось разводом

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Настоящая Санта-Барбара!
ФОТО: Delfi Meedia/erakogu/kollaaž

Даана Суун-Янтсон, жена бизнесмена из индустрии развлечений Стена-Эрика Янтсона, которая несколько месяцев назад через Facebook искала новое жилье, наконец-то приобрела его и ушла от Стена-Эрика - Янтсоны разводятся, пишет Kroonika.

После новости чуть более года назад, когда известный бизнесмен в ресторанной и развлекательной сфере Стен-Эрик Янтсон (38) признался, что в его браке с Дааной Суун-Янтсон (33) кризис, супруги, до недавнего времени жившие в просторной квартире в Кадриорге, принадлежащей Стену-Эрику, больше не выходили в свет вместе. В феврале Даана удивила публичным постом в своем аккаунте в Facebook, где сообщила, что хочет купить большую двух- или трехкомнатную квартиру в таллиннском районе, благоприятном для детей: „Я бы предпочла новый дом, но я рассмотрю все предложения. Цена составляет максимум 210 000 евро. Если у вас есть что предложить или вы знаете кого-то, пожалуйста, напишите мне“.

По состоянию на конец марта Даана приобрела трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме, построенном несколько лет назад на окраине Таллинна, куда она планирует переехать в ближайшее время с двумя сыновьями, которые появились на свет в ее браке со Стеном-Эриком. Известно, что Даане все же помог Стен-Эрик: благодаря ему был внесен первоначальный взнос за квартиру, который гарантировал получение кредита для Дааны.

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