Шоубиз
28.04.2023, 18:35

Раскаявшуюся Елену Блиновскую отправили под домашний арест

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Елена Блиновская
Елена Блиновская
ФОТО: Youtube

Блогера Елену Блиновскую по решению Пресненского суда Москвы отправили под домашний арест на два месяца без права пользования Интернетом.

„Определить местом отбывания домашнего ареста коттеджный поселок „Миллениум парк“ в Истринском районе Подмосковья… запретить общаться с участниками дела, пользоваться Интернетом и связью, кроме экстренных случаев“, — огласила приговор судья.

Ранее адвокат Блиновской, подозреваемой в неуплате налогов на 918 млн рублей (более 10 млн евро) и незаконной легализации ещё почти полумиллиона евро, Наталия Сальникова заявляла, что ее подзащитная не пыталась скрыться от правосудия и ей не было известно о возбужденном против нее уголовном деле.

Сама Блиновская дала признательные показания. На заседании она рассказала, что перечисляла сниженный доход в размере 6% и не отражала в отчётности свой реальный доход. Она пообещала возместить все долги.

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