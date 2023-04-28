Раскаявшуюся Елену Блиновскую отправили под домашний арест(27)
Блогера Елену Блиновскую по решению Пресненского суда Москвы отправили под домашний арест на два месяца без права пользования Интернетом.
„Определить местом отбывания домашнего ареста коттеджный поселок „Миллениум парк“ в Истринском районе Подмосковья… запретить общаться с участниками дела, пользоваться Интернетом и связью, кроме экстренных случаев“, — огласила приговор судья.
Ранее адвокат Блиновской, подозреваемой в неуплате налогов на 918 млн рублей (более 10 млн евро) и незаконной легализации ещё почти полумиллиона евро, Наталия Сальникова заявляла, что ее подзащитная не пыталась скрыться от правосудия и ей не было известно о возбужденном против нее уголовном деле.
Сама Блиновская дала признательные показания. На заседании она рассказала, что перечисляла сниженный доход в размере 6% и не отражала в отчётности свой реальный доход. Она пообещала возместить все долги.