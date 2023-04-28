Раскаявшуюся Елену Блиновскую отправили под домашний арест

Ранее адвокат Блиновской, подозреваемой в неуплате налогов на 918 млн рублей (более 10 млн евро) и незаконной легализации ещё почти полумиллиона евро, Наталия Сальникова заявляла, что ее подзащитная не пыталась скрыться от правосудия и ей не было известно о возбужденном против нее уголовном деле.