Врач объяснила, вызывает ли хруст костяшками пальцев артрит

Почему люди хрустят суставами?

Хруст костяшками — обычное имущество, вмещаются многие. Это может стать привычкой или способом справиться с нервной энергией; некоторые описывают это как способ „снять напряжение“. Некоторых просто раздражает то, что делают другие

Хлопающий шум может быть вызван движением всех структур в пальце, таких как кости, сухожилия и связки. Вторая гипотеза связана с синовиальной жидкостью (жидкостью, смазывающей суставы) и газом, образующимся из синовиальной жидкости Треск может быть результатом движения этого газа в и из узкого пространства в суставах пальцев.

Хруст костяшками пальцев вызывает артрит?

„Исследование показало, что у тех, кто обычно хрустит костяшками пальцев, с большей вероятностью будет отек рук и меньшая сила хвата по сравнению с теми, кто не хрустит костяшками пальцев регулярно. Теоретически, хотя у нас недостаточно исследований, чтобы подтвердить связь между хрустом суставов и остеоартритом, если вы много раз и в течение значительного времени манипулируете своими суставами, это может привести к повреждению“, — говорит врач-терапевт Ирина Андреева.

Понятно, что хруст суставов часто делается подсознательно или неосознанно. По этой причине Андреева предлагает в качестве решения „занять руки чем-то другим“.