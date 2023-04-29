Кара Делевинь и Ким Кардашьян снимутся в „Американской истории ужаса“

Две недели назад Ким Кардашьян сообщила, что вошла в состав актерской группы 12-го сезона сериала „Американская история ужасов“. Она опубликовала тизер нового сезона, в котором она снялась вместе с Эммой Робертс. Титры, запущенные под пугающую музыку, гласили: „Эмма Робертс и Ким Кардашьян хрупки. Этим летом“.

Предыдущие актерские работы Кардашьян включают озвучку героини мультфильма „Щенячий патруль“ и одной из серий сериала „Американский папаша“. Кроме того, она появлялась в комедии „Восемь подруг Оушена“, сериале „Две девчонки на мели“, фильме „Семейный консультант“ и сериале „До смерти красива“.

Предстоящий сезон, получивший подзаголовок „Delicate“, будет первым в антологии, основанным не на оригинальном сценарии, а на литературном первоисточнике. В этот раз в основу ляжет роман-триллер Даниэль Валентайн „Delicate Condition“, выход в печать которого состоится в августе текущего года. Согласно сюжету, главная героиня убеждается, что некая зловещая фигура пойдет на все, чтобы убедиться, что ее беременность никогда не наступит. „Delicate Condition“ описывается как феминистская версия знаменитого романа „Ребенок Розмари“.

Благодаря своему формату антология „Американская история ужасов“ постоянно меняет актерский состав, приветствуя новые таланты и одновременно представляя „ветеранов“ сериала в новых образах. Ким Кардашьян и Кара Делевинь впервые присоединились к „семье“ Райана Мерфи, тогда как Эмма Робертс появлялась в пяти сезонах сериала.