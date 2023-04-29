Эд Ширан спел и сыграл на гитаре в суде, чтобы доказать невиновность в плагиате

Ширан предстал перед судом из-за обвинений в плагиате песни американского исполнителя Марвина Гэя Let's Get It On, вышедшей в 1973 году. Накануне Ширан прибыл в Нью-Йорк для участия в судебном заседании.

„В четверг в полном зале судебных заседаний в Нью-Йорке Эд Ширан взял свою гитару и заиграл мелодию, из-за которой идет спор по вопросу авторских прав… Затем он спел несколько слов главной песни, заставляя улыбнуться некоторых зрителей в судебном зале“, - говорится в сообщении телеканала.

Непроизвольное выступление произошло после часа дачи показаний, когда адвокат Ширана попросила его рассказать о том, как он написал популярную Thinking Out Loud десять лет назад.

Британский исполнитель также пояснил, что написание песен является его второй натурой, и даже попробовал научить присяжных его способу создания музыки, отметив, что это помогает ему писать до девяти композиций в день.