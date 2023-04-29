Умер актер и ведущий телепрограммы „Фазенда“ Сергей Колесников

Иван Колесников, сын артиста, уточнил, что причиной смерти стал инсульт — врачи института Склифософского, куда был госпитализирован Сергей Валентинович, не смогли его спасти. Звезде отечественных сериалов „Петербургские тайны“, „Дальнобойщики“, „Сыщики-4“, „Тайны института благородных девиц“ было 68 лет.

Артиста знают также по телепередаче „Фазенда“ — с 2006 по 2012 год Сергей Валентинович был бессменным ведущим шоу о дачной жизни. Он рассказывал зрителям о том, как обустроить загородный участок. Помимо этого, он выступал актёром дубляжа. Он подарил свой голос Джеймсу Бонду в фильме „Живешь только дважды“, персонажам компьютерных игр League of Legends (Мастер Йи, Треш) и Warhammer 40,000: Dawn of War II (Габриэль Ангелос).