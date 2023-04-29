Звездные чистки: Регина Тодоренко, Егор Крид и Инстасамка могут стать следующими обвиняемыми в укрывательстве доходов

В список попали рэперша Инстасамка, блогер Гусейн Гасановов и певец Егор Крид. По данным Telegram-канала, все они оказались в так называемом черном списке инфоцыган, составленном МВД России. Отмечается, что список был составлен еще до громких арестов. Более того, недавно задержанные блогеры находились в нем в первых строчках.