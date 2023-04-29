Перенесший ковид Андрей Звягинцев рассказал о серьезных осложнениях

„Меня очень серьезно потрепало. 7 июля 2021 года я попал в реанимацию. Затем из Москвы меня транспортировали в реанимобиле в Германию, где я вторично попал в реанимацию. Меня ввели в клиническую кому, в которой я пробыл 40 дней, — и это не могло не отразиться на периферийной нервной системе“, — рассказал Звягинцев.

Двукратный номинант на премию „Оскар“ признался, что после ковида он столкнулся с „полным букетом ужасов“: „Я дважды умирал и воскресал. Врачи считали, что этот парень — не жилец“.

Звягинцев подчеркнул, что после таких „пертурбаций“ было бы невозможно обойтись без серьезных последствий для организма. Режиссер отметил, что еще 8 месяцев назад он передвигался в коляске. Сейчас он проходит реабилитацию в парижской клинике. По словам Звягинцева, полное восстановление организма, вероятно, произойдет весной 2024 года. „Реабилитация это очень тяжелый путь. Минимум год или два потребуются, чтобы все вернулось“, — добавил он.

Звягинцев попал в больницу с 92% поражением легких в июле 2021 года. Вскоре был перевезен на лечение в Германию, где его ввели в искусственную кому. В процессе выхода из комы Звягинцев пережил делирий — состояние, при котором у пациента происходят галлюцинации. Позже режиссеру диагностировали полинейропатию — из-за поражения периферийной нервной системы он не мог ходить самостоятельно.