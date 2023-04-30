Юлианна Караулова расскала о роли ведущей в новом „Миллионере“

Студия теперь совсем другая, установлены новые декорации. С другой стороны, программа в чём-то вернулась к истокам: вместо звёзд участниками стали обычные зрители программы, которые теперь могут заполнить анкету и попасть в эфир. Достаточно рассказать о себе, увлечениях и о том, в каких интеллектуальных играх человек уже отметился ранее.

Юлианна Караулова рассказала о своем новом опыте и первых съемках в шоу в качестве ведущей: „Конечно, переживаю, как меня примут - передача легендарная, у нее большая аудитория. Впрочем, участники волнуются не меньше, многие впервые в кадре. Свою задачу вижу в том, чтобы помочь им раскрепоститься, дать возможность подумать в спокойной обстановке.На съемках первых программ было непривычно, ведь я привыкла все время куда-то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты. Все очень размеренно, с большими паузами - пришлось привыкать. Дмитрий Дибров был строгим ведущим. Я, конечно, в силу своего характера буду абсолютно по-другому вести шоу“, — рассказала звезда.