Другое лицо и подставной муж: жуткие теории о Бритни Спирс

Странные видео и посты в социальных сетях

Долгое время у Бритни не было аккаунтов в социальных сетях, а когда она все же завела микроблог, поклонники были в замешательстве. Певица публиковала странные видео, на которых танцует в одних и тех же нарядах. Глядя на эти ролики, у публики возникало сразу множество вопросов. Почему точно не бедствующая Спирс повторяет образы раз за разом, словно у нее в гардеробе пара шорт, несколько топов и странные платья.

Еще одна деталь, на которую обратили внимание подписчики: в видео, датированном сентябрем, такой же маникюр и укладка, как и в ролике полугодовой давности.

Кроме того, публика начала замечать, что часть видео снята, словно за зеленом фоне, на который уже после накладывали кадры дома, сада, острова.

Подписи к видео были столь же странными: Бритни то обвиняла сестру в предательстве, затем удаляла аккаунт. Иногда певица писала о том, что счастлива, а затем изъяснялась загадками.

Другое лицо

Но на этом странности не закончились. Изменилось и лицо Бритни: с детства мисс Спирс могла похвастаться идеальными ровными зубами, а на последних кадрах у певицы появилась заметная щель. Да, иногда так происходит с возрастом, но не в случае, если у человека установлены виниры.

Неожиданно у Бритни пропали и появились новые родинки, а позже поклонники стали замечать, что во время танцев иногда с лица звезды спадает фильтр. И за ним скрывается совсем иное лицо.

Кстати, Бритни, которая была потрясающим танцором, неожиданно стала двигаться, как на сельской дискотеке.

Свидетельство о смерти и свадьба, которой не было

Аргументом тех, кто считает, что настоящая Бритни давно мертва, а теперь певицу заменяет двойник. Сторонники теории заговора присмотрелись к документам об опекунстве отца Джейми Спирса над звездой от 2009 года. Конспирологи обнаружили на бумаге приписку deceased («Умерший“) напротив имени певицы. Чиновники объяснили, что это просто ошибка бланка, но поклонники не верят, что в документах по такому громкому делу можно допустить ошибку.