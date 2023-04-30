Наталия Власова после комы и шунтирования сердца вышла на связь

Во время выступления на частном мероприятии в прошлые выходные Наталия Власова почувствовала себя плохо. Прибывшие врачи диагностировали у нее сердечную недостаточность и госпитализировали. События развивались быстро: певицу ввели в медикаментозную кому и 25 апреля провели шунтирование сердца. Некоторое время знаменитость находилась на аппарате ИВЛ, так как не могла дышать самостоятельно из-за отека легких.

Сегодня здоровью 44-летней артистки ничего не угрожают, ее уже выписали из больницы. Власова впервые вышла на связь и прокомментировала свое состояние. Она выразила признательность всем, кто поддерживал ее в сложный период.

„Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать, сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. Спасибо за поддержку, удивительные и прекрасные люди! Я тронута до глубины души. Мне намного лучше и я дома“, — написала звезда.

„Хотелось бы обо всем случившемся забыть, как о страшном сне. Одно мгновение и становится неважным в мире все. Здоровье. Дай Бог всем здоровья. И мне. И людей, которые не могут предать“, — добавила певица.

Сообщается, что Наталия знала об ишемической болезни, тем не менее, продолжала нагружать себя работой. Поклонники полагают, что организм певицы не выдержал плотного концертного графика. Известно, что незадолго до выхода на сцену Власова почувствовала недомогание, но не стала отменять выступление.