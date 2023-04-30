Умер модельер Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев, советский и российский художник-модельер, народный художник РФ, 2 марта отметил 85 летие. Он стал первым советским и российским модельером, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже, а в 1989 году в Токио выиграл саммит „Пять лучших модельеров мира“. Он работал со многими звездами, создал известный Дом Моды на проспекте Мира, являлся почетным гражданином Парижа и родного города Иваново. В 2016 году Вячеславу Зайцеву был поставлен диагноз болезнь Паркинсона, из-за болезни начались проблемы с суставами. В последние годы из-за болезни он почти никуда не выходил и не посещал светские мероприятия. Исключение он сделал только для своего 85-летия.