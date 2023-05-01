Шоубиз
01.05.2023, 09:00

ВИДЕО | Алла Пугачева отправила детей к Максиму Галкину в Париж

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Youtube

Певица Алла Пугачева попрощалась с детьми Лизой и Гарри, которые полетели в Париж к Максиму Галкину. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она провожает детей в поездку.

„Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в „Диснейленд“. Ура!“ — написала Пугачева.

В ролике она спросила у Гарри, что он взял с собой в трехдневное путешествие. Мальчик ответил, что положил в чемодан шесть камер, компьютер, телефон, зарядные устройства, подарок отцу и другие вещи.

Артистка также опубликовала фотографию детей, которые сидят в самолете. Вероятно, в Париж с ними полетела няня.

В феврале 2022 года Галкин уехал в Израиль. Следом за ним из России улетела Пугачева. Осенью 2022 года артистка возвращалась в Москву, чтобы забрать документы детей из школы.

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