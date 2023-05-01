ВИДЕО | Алла Пугачева отправила детей к Максиму Галкину в Париж(7)
Певица Алла Пугачева попрощалась с детьми Лизой и Гарри, которые полетели в Париж к Максиму Галкину. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором она провожает детей в поездку.
„Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в „Диснейленд“. Ура!“ — написала Пугачева.
В ролике она спросила у Гарри, что он взял с собой в трехдневное путешествие. Мальчик ответил, что положил в чемодан шесть камер, компьютер, телефон, зарядные устройства, подарок отцу и другие вещи.
Артистка также опубликовала фотографию детей, которые сидят в самолете. Вероятно, в Париж с ними полетела няня.
В феврале 2022 года Галкин уехал в Израиль. Следом за ним из России улетела Пугачева. Осенью 2022 года артистка возвращалась в Москву, чтобы забрать документы детей из школы.