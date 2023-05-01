Лайма Вайкуле поддержала Максима Фадеева в конфликте с певицей Наргиз

„Бывает, что у молодых исполнителей вдруг закружилась голова, и они начинают изображать какую-то звезду. А человек вложил в нее силы, спланировал ее тур. И когда (артист) начинает носом крутить, я туда поеду, а туда нет, это достаточно неправильно на мой взгляд“, — сказала певица.

По мнению Вайкуле, своими действиями Наргиз „разрушила“ собственную карьеру.

Оговоримся, что „молодой исполнительнице“ Наргиз 52 года. А её карьера в России была в любом случае предрешена, так как певица выступила против войны, и ей запретили въезд в страну.

В 2019 году Наргиз и Фадеев прекратили сотрудничество. Теперь артистка не может исполнять песни, созданные во время работы с продюсером. Самыми известными композициями, записанными в тот период, стали „Ты моя нежность“, „Вдвоем“ и другие, входящие в альбом „Шум сердца“.