ВИДЕО | Страдающий болезнью Паркинсона Майкл Джей Фокс заявил об ухудшении здоровья

„Не буду врать, становится все труднее, — сказал Фокс. — Это становится жестче, с каждым днем ​​становится тяжелее. Но так оно и есть. Вы не умираете от болезни Паркинсона. Вы умираете с болезнью Паркинсона. Я думал о смертности от этого недуга. Я не доживу до 80 лет“.