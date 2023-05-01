ВИДЕО | Страдающий болезнью Паркинсона Майкл Джей Фокс заявил об ухудшении здоровья
Звезда трилогии „Назад в будущее“ Майкл Джей Фокс признался, что борьба с болезнью Паркинсона с каждым днем дается ему труднее. Об этом 61-летний актер рассказал в интервью Джейн Поли для шоу CBS Sunday Morning.
„Не буду врать, становится все труднее, — сказал Фокс. — Это становится жестче, с каждым днем становится тяжелее. Но так оно и есть. Вы не умираете от болезни Паркинсона. Вы умираете с болезнью Паркинсона. Я думал о смертности от этого недуга. Я не доживу до 80 лет“.
В 2020 году Майкл Джей Фокс сообщил, что 20 лет назад ему диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой у него сильно пострадала кратковременная память. По словам Фокса, с возрастом ему стало сложнее запоминать реплики для съемок.
Сейчас заметно, как сама попытка сконцентрироваться на своей речи даётся актёру с большим трудом.