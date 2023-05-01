Штора в крови и перчатки с ДНК: подробности двойного убийства, в котором обвиняют брата актрисы Волковой

Брата 41-летней актрисы, который живет в США, обвиняют в убийстве двоих соотечественников. Все следы указывают на то, что именно он хладнокровно расправился с 28-летним фотографом Павлом Векшиным и 37-летним специалистом по кибербезопасности Кириллом Щукиным. Мужчины помогли Леониду Волкову снять жилье в Бостоне и выступили его поручителями, а когда тот перестал вносить арендную плату, содействовали его выселению из дома.

Позже эмигранты были найдены убитыми, тело Щукина оказалось расчлененным — останки обнаружили в мусорном баке. „После того, как он убил Киру, он снял хранилище под его именем, перенес Киру. Я не знаю, целиком или частями. В итоге, он был расчленен и лежал в нескольких контейнерах. Потом нашли Пашу, он тоже был в контейнере, но целиком. У него было много ножевых ранений“, — рассказывает близкая подруга убитых.

„Пластиковую штору нашли для ванной, которая была в крови, также нашли отбеливатель, много перчаток с кровью и с ДНК Леонида“, — рассказывает подруга убитых.

По словам девушки, Волков попросил Щукина помочь перевезти вещи и заехал за ним на арендованном грузовике. „На пассажирском сидении было обнаружено большое количество засохшей крови. Понятно, что он его зарезал в машине“, — говорит она.

После расправы над соотечественниками Волков заходил в дом жертв, расплачивался их кредитками, покупал дорогую электронику. „Приходил к ним домой, вытаскивал вещи из их квартиры, ходил тратил их деньги, покупал электронную технику. По камерам наблюдения его нашли“, — сообщает приятельница Щукина в интервью программе „Ты не поверишь“ на НТВ.