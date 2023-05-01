„Спасибо за все“: звезды прощаются с Вячеславом Зайцевым

Вместе с Надеждой Бабкиной Зайцев вел передачу „Модный приговор“, где помогал участникам преобразиться до неузнаваемости. Художественный руководитель театра „Русская песня“ прокомментировала уход коллеги. „Масштаб этой потери всем еще предстоит осознать: ушел из жизни великий художник. Слава создал невероятное множество великолепных костюмов для „Русской песни“, за что ему низкий поклон и вечная благодарность. Каждое творение Зайцева — шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества“, — пишет Бабкина в соцсетях.

Восхищается ушедшим мэтром и Влад Лисовец. По его словам, в жизни Зайцев был таким же, как и на экране: добрым, веселым, стойким. „Иметь такую народную любовь и при этом оставаться легким и искренним человеком — это говорит о невероятно сильной личности“, — сказал стилист.

Сергей Зверев тоже выразил соболезнования. Шоумен вспомнил, что именно Вячеслав Михайлович помог ему пробиться и стать знаменитым. „Меня придерживали, старались в толпе не показывать. Слава заметил и очень громко заявил об этом. Это первый дизайнер, который открыл меня. Я мог замкнуться и уйти в себя, но так бы и не раскрылся“, — благодарит коллегу эпатажный телеведущий.

Александр Рогов отметил большой вклад Зайцева в сферу российской моды. „Приношу соболезнования родным и близким. Он сыграл важнейшую роль для индустрии и признания России на международной модной арене. Искренне надеюсь, что наследие Вячеслава сохранят“, — поделился мыслями он.

Ксения Собчак тоже отметила влияние Зайцева на отечественную модную отрасль. Она сравнила его со всемирно известными кутюрье. „Слава Зайцев — самый недооцененный российский дизайнер, многими сейчас воспринимается исключительно как человек из „Модного приговора“, и это очень грустно, потому что у него совершенно другой размах личности и масштаб таланта. Потому что он — это, конечно, первая крутейшая звезда российской моды, чьи первые показы были революцией, наш Пьер Карден и наша Вивьен Вествуд“, — написала журналистка в Telegram-канале.