Шоубиз
01.05.2023, 19:50

Евгений Петросян госпитализирован

 (1)
Евгений Петросян
Евгений Петросян
ФОТО: Youtube

Евгения Петросяна госпитализировали. По данным Mash, его жена вызвала скорую из-за жалоб артиста на сильное головокружение и ухудшение самочувствия. Сейчас 77-летний юморист проходит обследование для установки точного диагноза.

Позднее Петросян вышел на связь и поспешил успокоить разволновавшихся поклонников: „Ой, ребята, не паникуйте! У меня плановая проверка сегодня, и завтра утром отпускают“.

„7 дней“ напоминают, что Евгений Ваганович уже давно входит в группу так называемых „сердечников“. В 2013 году артист перенес операцию по стентированию: ему заменили клапан и восстановили работу коронарных сосудов.

А спустя месяц после операции у юмориста случился приступ аритмии, из-за чего он был экстренно госпитализирован. Тогда ему сделали радиочастотную абляция. Это хирургическая операция, которая призвана исправить нарушения сердечного ритма, считается наименее травматичной.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии