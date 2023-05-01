Евгений Петросян госпитализирован

Позднее Петросян вышел на связь и поспешил успокоить разволновавшихся поклонников: „Ой, ребята, не паникуйте! У меня плановая проверка сегодня, и завтра утром отпускают“.

„7 дней“ напоминают, что Евгений Ваганович уже давно входит в группу так называемых „сердечников“. В 2013 году артист перенес операцию по стентированию: ему заменили клапан и восстановили работу коронарных сосудов.

А спустя месяц после операции у юмориста случился приступ аритмии, из-за чего он был экстренно госпитализирован. Тогда ему сделали радиочастотную абляция. Это хирургическая операция, которая призвана исправить нарушения сердечного ритма, считается наименее травматичной.