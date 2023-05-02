ФОТО | Летний проект Русского театра приоткрыл завесу тайны: вот как будут выглядеть костюмы и маски „Мавки“!(2)
Летний проект Русского театра развернется - „Мавка“ по мотивам поэмы Леси Украинки - в пространстве живописных „лесных декораций“ Эстонского национального музея под открытым небом. Смотрите, как будут выглядет костюмы и маски постановки от xудожника по костюмам Валентины Зачиняевой из Латвии.
„История, которую мы хотим рассказать, начинается на фоне пробуждающейся весной природы. Просыпается лес, просыпается сама жизнь, просыпается все живое, и в это время так обострены чувства и эмоции, как будто выстроенное человечеством все здравое отступает перед глубинным, неведомым и сильным естеством природы вокруг человека и в самом человеке“, - стоит в описании спектакля.
Спектакль будет наполнен песнопениями, ритмическими заговорами и музыкой, органично вплетенными в ткань повествования, как звуки самой жизни древнего леса. Обитатели живой природы „НЕ-люди“, воспринимаемые ныне лишь как фольклорные персонажи, обретут плоть, характерную пластику, воплощать их в спектакле будут профессиональные акробаты и воздушные гимнасты эстонской цирковой студии Folie.
Премьера спектакля „Мавка. Песня леса“ состоится 25 мая. Больше информации - здесь.