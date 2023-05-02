Шоубиз
02.05.2023, 10:50

16 лет вместе! Таня Михайлова-Саар с мужем отметили важную дату

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Mikk Saar ja Tanja Mihhailova-Saar
Mikk Saar ja Tanja Mihhailova-Saar
ФОТО: Karli Saul

Музыканты Таня Михайлова-Саар и Микк Саар позавчера отметили важную дату - 16 лет вместе.

В честь этого певица опубликовала в соцсетях милую фотографию себя с мужем. „16 лет вместе“, - гордо написала она.

„Так здорово, что у тебя такая классная жена... и с хорошим чувством юмора, не так ли?!“ - пошутила Михайлова-Саар.

Таня и Микк сошлись в 2007 году и поженились в 2016. Свадьбу сыграли на вилле в Тоскане, а 16 февраля 2018 у пары родился сын - Теодор Саар.

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