Эксперты „Евровидения“ обнародовали финальный рейтинг участников: позиция Эстонии вызвала фурор в комментариях

В этом году рейтинг особенный, так как одна композиция получила рекордный результат. Еще никогда раньше жюри Wiwibloggs так высоко не оценивало первой место.

Представляющую Эстонию Алику Милову и ее композицию „Bridges“ оценили в среднем в 5,83 пункта. То, что Эстония получила настолько низкую оценку, бросилось в глаза и многим фанатам „Евровидения“, оставившим свои комментарии под рейтингом. „Армению и Эстонию недооценивают“, - написал один из них. Другой же написал, что не понимает, как Эстония могла очутиться в рейтинге ниже Албании и Мальты. Под этими комментариями поставили лайки многие другие пользователи.