Эксперты „Евровидения“ обнародовали финальный рейтинг участников: позиция Эстонии вызвала фурор в комментариях(27)
Крупнейший сайт фанатов „Евровидения“ Wiwibloggs составил окончательный рейтинг композиций и артистов, которые в этом году будут бороться за главный приз. На основе оценок десятков самопровозглашенных экспертов была составлена таблица, согласно которой Эстонии пророчат 31 место.
В жюри входили 20 человек из разных стран, например, из Австралии, Болгарии, Колумбии, Дании, Финляндии, Исландии, Израиля, Германии, Нидерландов, Румынии, Испании, Великобритании и США.
В этом году рейтинг особенный, так как одна композиция получила рекордный результат. Еще никогда раньше жюри Wiwibloggs так высоко не оценивало первой место.
Итак, возглавляет рейтинг представляющая Швецию певица Loreen, чья композиция „Tattoo“ по десятибальной шкале заработала среднюю оценку 9,31. Второе место заняла Финляндия, представителя которой Käärijä оценили в 8,97 пунктов. Первую тройку замкнули представители Австрии Teya & Salena.
Представляющую Эстонию Алику Милову и ее композицию „Bridges“ оценили в среднем в 5,83 пункта. То, что Эстония получила настолько низкую оценку, бросилось в глаза и многим фанатам „Евровидения“, оставившим свои комментарии под рейтингом. „Армению и Эстонию недооценивают“, - написал один из них. Другой же написал, что не понимает, как Эстония могла очутиться в рейтинге ниже Албании и Мальты. Под этими комментариями поставили лайки многие другие пользователи.
Первый полуфинал „Евровидения“ состоится 9 мая, второй - 11 мая. Финал пройдет 13 мая.