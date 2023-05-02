После перенесенного коронавируса умерла вдова поэта-песенника Леонида Дербенева

Вера Дербенёва родилась 13 января 1935 года. 23 июля 1959-го она вышла замуж за Леонида Дербенёва. Через год у супругов родилась дочь Елена. Она стала переводчицей и преподавателем иностранных языков.

Автор текстов песен из репертуара Аллы Пугачевой («Этот мир“, „Песенка про меня“, „Всё могут короли“, „Ты на свете есть“), Льва Лещенко («Прощай“, „Родная земля“), Маши Распутиной («Гималаи“, Кружит музыка“, „Я родилась в Сибири“), Михаила Боярского («Всё пройдет“, „Городские цветы“, „Сяду в скорый поезд“) и многих других популярных исполнителей умер в 1995 году. Вера Ивановна организовывала вечера и концерты, участвовала в „Дербенёвских посиделках“, снималась в документальных фильмах и выпусках передач, посвященных жизни и творчеству избранника.