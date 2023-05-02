Группа Aerosmith анонсировала прощальный тур

„После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений более чем для 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка!“ — говорится в сообщении.

Тур под названием Peace Out («Увидимся“) начнется 2 сентября в Филадельфии, а завершится 26 января 2024 года в канадском Монреале. Специальный гость — группа Black Crowes.

В интервью агентству Associated Press гитарист группы Джо Перри заявил, что этот тур — „что-то вроде шанса отпраздновать пятидесятилетие“ коллектива. Музыкант подчеркнул, что неизвестно, как долго еще все участники группы будут здоровы для подобного тура. Оно и понятно: месяц назад лидер группы Стив Тайлер отпраздновал 75-летие...