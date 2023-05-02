Кому достанется наследство Вячеслава Зайцева

Что именно написал Зайцев в завещании неизвестно. В больницу его всегда возил его помощник Олег, который и вызвал медиков в последний раз. Некоторые сотрудники стали для модельера такими важными людьми, что даже с друзьями он практчески не виделся.

Родственники говорили, что им даже не давали поговорить с Зайцевым – всегда во время звонков помощники придумывали какие-то причины. Единственное, что пока точно унаследует его сын – это Дом Моды, который знаменитость еще успел оставить наследнику при жизни.

При этом бывший директор заведения Николай Головин считает, что Егор Зайцев не должен получать права владения, поскольку не сможет достойно управлять детищем отца.

„Егор болен шизофренией, плюс наркотическое прошлое. Но отец его любил, как родитель свое чадо. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева“, — признался он в беседе с „Пятым каналом“.

Впрочем, другие источники сообщают, что Егор Зайцев уже проявил себя как грамотный управленец: после того, как Дом Моды достался ему, он распродал часть активов — и в итоге главное детище модельера вновь стало приносить прибыль.