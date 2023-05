Лучшим эстонским жанровым фильмом признана картина „Ребенок-машина“

Фильм „Ребенок-машина“ выйдет в прокат в кинотеатрах Эстонии 12 мая.



Фаворитом зрителей стал финский боевик „Бессмертный“ , а его режиссер Ялмари Хеландер получит в качестве приза светящегося в темноте волка, напечатанного на 3D-принтере. Второй год подряд победителя выявляли с помощью веб-платформы Votemo. Зрители могли поделиться своими эмоциями по поводу увиденных фильмов – страшными, грустными, непристойными и приятными – „Бессмертный“ собрал их больше всех.



Самым страшным признали фильм „Реинкарнация“ (Hereditary, 2018), самым грустным – „Блейз“ (Blaze, 2022), самым непристойным – „Пиноккио 964“ (964 Pinocchio, 1991), а самым приятным – „Бессмертный“ (Sisu, 2022), который в эти выходные вышел в широкий прокат в США и стал еще и одним из самых популярных фильмов HÕFF, собрав аншлаг в 500-местном зале Хаапсалуского культурного центра.



Конкурс короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса выиграла картина голландского режиссера Нильса Буржонье „ Взаперти » .



„За создание жутковатой атмосферы для анализа углубляющегося разрыва между поколениями и взаимного непонимания посредством сильного и целостного видения“, – подытожило жюри, в состав которого входили Маарья Хиндоалла, Йонас Труканас и Рауль Кирсима.



Фильм-победитель будет претендовать на звание лучшего фантастического фильма Европы.



Жюри отметило также анимационный фильм „Вульвина, королева экстаза“ (Vulvina Queen Of Ecstasy, 2022), создатели Мэри Янко, Клеманс Андре, Навель Бахаму, Минг Чие Чанг, Тео Гийо, а также фильм ужасов „Луна Курента: Ритуал“ (The Moon of the Kurent: The Ritual, 2022) словенского режиссера Томажа Горкича.



Приз „Навигатор Пиркс“ за лучший научно-фантастический фильм фестиваля также остался в Эстонии – он достался „Часовому“ Танеля Тоома.