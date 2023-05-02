ФОТО | 18-летняя дочь Моники Беллуччи обнажила грудь на фотосессии

Девушка активно строит модельную карьеру. Особенную любовь она испытывает к модному бренду Dolce & Gabbana, с ним сотрудничает по примеру звездной матери. Деву часто сравнивают с Моникой — девушка унаследовала ее яркую внешность, роскошные волосы и выразительные глаза.

На этот раз Дева отважилась на смелый эксперимент. Черно-белые снимки фотографа Николаса Фолса получились невероятно атмосферными. 18-оетняя модель предстала едва ли не полностью обнаженной: она осталась в одних брюках, прикрывая голую грудь руками.

На других фото юная модель уже была запечатлена в топе, который оказался абсолютно прозрачным и не скрывал очертания ее груди. Дева обнародовала кадры на своей странице в соцсети — и первым, кто прокомментировал ее снимки, стал звездный отец. „Деваааааа“ — чуть не взвыл восхищённый Венсан.

Поклонники сразу же принялись обсуждать кадры. „Папа оценил! Очень смело“, „Невероятная красавица, такая настоящая и естественная красота“, „Дева, тебя точно ждет большое будущее, нереальная фотосессия“, — написали фолловеры.