В Таллинне выступит кумир молодежи Амирчик

Amirchik, молодой парень из Бишкека, покоривший в свои 17 лет TikTok, благодаря акустическим каверам. Его дебютный сингл „Улетаю прочь“ попал в топ-100 Чарта ВК, топ -200 Apple Music, в так же набрал более 500.000 клипов в ТТ под свой оригинальный звук.



Артист на достигнутом не остановился, за полтора года продуктивной работы с саунд-продюсером Alex Davia было выпущено несколько крепких композиций: „Девочка весна“, „Плакала“, „На твоих губах“, „Луна“, а также feat с Мари Крайбрери „Не домой“, Фит с корейским артистом HARU



Настоящий прорыв в мире- релиз „Эта любовь“. Он попал в чарт мирового Shazam.

Так как эта песня стала очень популярна в странах Азии, вскоре была выпущена версия на малайском языке „Cinta Ini“ и артист стал настоящей идолом в Азии.

После трека „Эта любовь“ во все ротации и чарты вошли треки „Не верю“, „Минимум раз“ и международный релиз с европейской певицей Kerria. Их сингл What if и клип занимают первые позиции Love radio чарта, DFM, музыкальном каналов России и Европы.





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