В Таллинне выступит кумир молодежи Амирчик(1)
Концерт Амирчика состоится 26 мая в MJCLUB. Билеты ЗДЕСЬ.
Amirchik, молодой парень из Бишкека, покоривший в свои 17 лет TikTok, благодаря акустическим каверам. Его дебютный сингл „Улетаю прочь“ попал в топ-100 Чарта ВК, топ -200 Apple Music, в так же набрал более 500.000 клипов в ТТ под свой оригинальный звук.
Артист на достигнутом не остановился, за полтора года продуктивной работы с саунд-продюсером Alex Davia было выпущено несколько крепких композиций: „Девочка весна“, „Плакала“, „На твоих губах“, „Луна“, а также feat с Мари Крайбрери „Не домой“, Фит с корейским артистом HARU
Настоящий прорыв в мире- релиз „Эта любовь“. Он попал в чарт мирового Shazam.
Так как эта песня стала очень популярна в странах Азии, вскоре была выпущена версия на малайском языке „Cinta Ini“ и артист стал настоящей идолом в Азии.
После трека „Эта любовь“ во все ротации и чарты вошли треки „Не верю“, „Минимум раз“ и международный релиз с европейской певицей Kerria. Их сингл What if и клип занимают первые позиции Love radio чарта, DFM, музыкальном каналов России и Европы.
Билеты и дополнительная информация https://mjproduction.ee/