„Я сексуальный партнер номер один“: Филипп Киркоров эпатирует откровенностью

„Любовь у меня есть, она меня греет, вдохновляет и думаю, пойдет со мной до конца, потому что это человек, которого я ждал и встретил, пусть поздно. Но все-таки такой человек сегодня есть — и он мотивирует меня на многое“, — сообщил музыкант, которому на днях исполнилось 56 лет.