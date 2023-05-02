Шоубиз
02.05.2023, 19:00

„Я сексуальный партнер номер один“: Филипп Киркоров эпатирует откровенностью

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
ФОТО: Rutube

Поп-король стал гостем нового развлекательного „Шоу Воли“ и разоткровенничался на тему своей кардинально изменившейся внешности. Без сенсаций про личную жизнь тоже не обошлось: оказывается, Киркоров встретил вторую половинку, — умиляется „СтарХит“.

„Любовь у меня есть, она меня греет, вдохновляет и думаю, пойдет со мной до конца, потому что это человек, которого я ждал и встретил, пусть поздно. Но все-таки такой человек сегодня есть — и он мотивирует меня на многое“, — сообщил музыкант, которому на днях исполнилось 56 лет.

Также Киркоров без стеснения заявил, что он король не только на поп-сцене, но и в постели: „Я виртуоз в этом деле. Я не только прекрасный вокалист, но и сексуальный партнер №1, чтоб ты понимал“.

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