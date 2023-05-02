02.05.2023, 19:00
„Я сексуальный партнер номер один“: Филипп Киркоров эпатирует откровенностью(5)
ФОТО: Rutube
Поп-король стал гостем нового развлекательного „Шоу Воли“ и разоткровенничался на тему своей кардинально изменившейся внешности. Без сенсаций про личную жизнь тоже не обошлось: оказывается, Киркоров встретил вторую половинку, — умиляется „СтарХит“.
„Любовь у меня есть, она меня греет, вдохновляет и думаю, пойдет со мной до конца, потому что это человек, которого я ждал и встретил, пусть поздно. Но все-таки такой человек сегодня есть — и он мотивирует меня на многое“, — сообщил музыкант, которому на днях исполнилось 56 лет.
Также Киркоров без стеснения заявил, что он король не только на поп-сцене, но и в постели: „Я виртуоз в этом деле. Я не только прекрасный вокалист, но и сексуальный партнер №1, чтоб ты понимал“.