ФОТО | Задействован каждый сантиметр сцены! Смотрите, как прошла первая репетиция Алики на сцене „Евровидения“(1)
Алика Милова не успела приехать в Ливерпуль для участия в „Евровидении“, как тут же отправилась на первую сценическую репетицию.
Во вторник Алика была первой, кто вышел на сцену для репетиции - по местному времени в 10:30. В официальном блоге „Евровидения“ пишут, что у Алики мощный голос, а также отмечают, что песня „Bridges“ требует от певицы серьезных усилий. „Мы знаем это, благодаря всем этим неудавшимся репетициям, когда пели песню под душем или в машине за последние месяцы“, - шутят в блоге.
Выступление Алики называют хорошим примером использования освещения и графике на территории всей сцены. По словам блогеров, на сцене не осталось ни одного сантиметра, который не был бы задействован для создания драматичного эффекта.
Что касается сценического образа Алики, то о нем пишут, что это красивое синее платье, которое на сцене цепляет взгляд зрителя.
Смотрите, как прошла первая репетиция Алики!
Первый полуфинал „Евровидения“ состоится 9 мая, второй - 11 мая. Финал пройдет 13 мая.