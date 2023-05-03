ФОТО | Задействован каждый сантиметр сцены! Смотрите, как прошла первая репетиция Алики на сцене „Евровидения“

Во вторник Алика была первой, кто вышел на сцену для репетиции - по местному времени в 10:30. В официальном блоге „Евровидения“ пишут, что у Алики мощный голос, а также отмечают, что песня „Bridges“ требует от певицы серьезных усилий. „Мы знаем это, благодаря всем этим неудавшимся репетициям, когда пели песню под душем или в машине за последние месяцы“, - шутят в блоге.