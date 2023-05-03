ФОТО | Президент Алар Карис и первая леди Сирье Карис устроили торжественный ужин для короля и королевы Швеции(7)
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия со 2 по 4 мая находятся с государственным визитом в Эстонии по приглашению президента Алара Кариса. В свой первый вечер в Таллинне шведская королевская чета была приглашена на торжественный ужин в Viimsi Artium.
Смотрите, как президентская чета, королевская чета и другие гости прибыли на ужин в Виймси!
Во вторник президент Карис и первая леди Сирье Карис поприветствовали шведскую королевскую чету в 10:30 на площади Вабадузе, где король Швеции возложил венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне. На церемонии прозвучали гимны Эстонии и Швеции, был построен почетный караул.
Затем они оехали в Кадриорг, где сделали совместную фотографию на фоне флагов и запись в гостевую книгу. Королевская чета посадила в парке дубы, в 1929 году тоже самое сделал король Швеции Густав V, и в 2018 году дубы посадили кронпринцесса Виктория и принц Даниэль. Королевская чета также встретилась со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.
В фокусе государственного визита - укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, уплотнение экономических связей, возможности зеленого и дигитального переворота и сотрудничество в области образования, науки и инноваций.