Неожиданно! На „Евровидении“ пункты от Эстонии будет объявлять звезда футбола

В этот раз столь важная роль досталась звездному футболисту Рагнару Клавану. В программе „Ringvaade“ Клаван рассказал, что ему для объявления пунктов нужно будет заранее потренироваться перед зеркалом.

Так как сам Клаван тесно связан с Ливерпулем, так как с 2016 по 2018 год играл за „Ливерпуль“, то он неплохо знает этот город. По словам футболиста, его даже узнают на улицах города.

Что касается „Евровидения“, то любимая песня Клавана в этом году - это, конечно же, „Bridges“ Алики Миловой. Он считает, что эстонские телезрители больше всего голосов отдадут Швеции, которую представляет прошлая победительница Loreen с песней „Tattoo“.

Обычно пункты от Эстонии в финале „Евровидения“ зачитывает какой-нибудь известный певец или музыкант. Например, в прошлом году эта роль досталась Танелю Падару. Тем не менее, спортсмены уже тоже этим занимались - в 2020 году для этого выбрали лыжницу Келли Сильдару.

Первый полуфинал „Евровидения“ состоится 9 мая, второй - 11 мая. Финал пройдет 13 мая.