Кевин Костнер разводится после 18 лет брака
Супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод с актером. Об этом сообщает TMZ. В заявлении жена артиста сослась на „непримиримые разногласия“.
Баумгартнер также просит суд назначить совместную опеку над троими детьми супругов. Позже Костнер направил заявление, в котором также просит о совместной опеке.
Также супруга актера не просит материальной поддержки после расторжения брака, которая положена женщинам по закону в США. Судя по всему, до женитьбы знаменитости составили брачный договор, в котором прописаны условия по этому вопросу.
Что на самом деле стало причиной развода, пока не сообщается. Костнер и Баумгартнер прожили в браке 18 лет. Для актера брак стал вторым — с 1978 по 1994 год он был женат на Синтии Силве, от которой у него также трое детей. Также у Костнера есть внебрачный сын от Бриджит Руни, которого она родила в 1996 году. С Баумгартнер Костер связал себя узами брака в 2004 году — супруги жили вместе почти 19 лет.