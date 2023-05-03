Кевин Костнер разводится после 18 лет брака

Также супруга актера не просит материальной поддержки после расторжения брака, которая положена женщинам по закону в США. Судя по всему, до женитьбы знаменитости составили брачный договор, в котором прописаны условия по этому вопросу.

Что на самом деле стало причиной развода, пока не сообщается. Костнер и Баумгартнер прожили в браке 18 лет. Для актера брак стал вторым — с 1978 по 1994 год он был женат на Синтии Силве, от которой у него также трое детей. Также у Костнера есть внебрачный сын от Бриджит Руни, которого она родила в 1996 году. С Баумгартнер Костер связал себя узами брака в 2004 году — супруги жили вместе почти 19 лет.