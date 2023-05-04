„Сын комиссара Каттани мог отомстить за отца“. Микеле Плачидо дал большое интервью RusDelfi

Ну да, он играл отрицательного персонажа. В каком-то смысле Караваджо представляет художника, с самого начала признанного великим, но в то же время у него, как и у многих художников, была весьма беспорядочная жизнь. В Риме того исторического периода были художники, которые приезжали туда со всей Европы, чтобы изображать религиозных деятелей в различных церквях. Караваджо был художником, который осознал, что не способен создать произведение искусства, которое могло бы сравниться, скажем, c Сикстинской капеллой. Караваджо понял, что никогда не станет таким, как Микеланджело.

Правильно ли я понимаю, что фильм противопоставляет обычных людей - народ - представителям элиты, в данном случае церкви. И не является ли это сейчас тенденцией в кинематографе? Например, тот же Риккардо Скамарчо, исполняющий роль Караваджо, сыграл в боевике „Джон Уик-2“ как раз представителя элиты, который тоже был отрицательным персонажем.

Спустя время, став режиссером, я понял, что давняя страсть к живописи, к великой итальянской живописи, прежде всего, конечно же, к Караваджо, должна была обрести свой облик в моем творчестве. Так и получился этот фильм.

Его картины как будто отражают Евангелие. Рассказывают о страстях Христовых. Христианских персонажей он писал с бедняков, обычных людей. Из женщин, доведенных в тот исторический момент до нищеты, он делал святых, девственниц, представлял их в образе Мадонны. Меня это поразило, поскольку он изменил полностью, именно в живописно-графическом смысле, представление о людях, которые были исключены из благородного общества.

Караваджо… Это моя давняя страсть. Когда я был студентом Национальной академии итальянского театра мне было двадцать или двадцать один год... Меня поражал Караваджо. Я считаю, что живопись Караваджо произвела революцию в Италии, потому что она затрагивала прежде всего обычных людей.

Синьор Плачидо, вы очень известны как актер и режиссер детективных фильмов. Почему вы решили обратиться к теме жизни Караваджо?

В свое время я сыграл комиссара Каттани в сериале „Спрут“. Там происходит столкновение между правосудием и мафией. Сценарист, с которым мы создали этот фильм, Сандро Петралья, с ним у нас есть прошлое, скажем так, в криминальных фильмах. У нас возникла идея создать этого персонажа в таком свете, в негативном свете, понимаете? Придать напряжение сюжету фильма. Как говорят французы, сделать его в стиле „noir“. Это очень помогло нам придать фильму криминальный аспект, добавить этот аспект в историю Караваджо. Его смерть окутана тайной, неизвестно, как он умер. Тезисы многих ученых предполагают, что, возможно, Караваджо был убит по воле многочисленных врагов. Он приобрел их до своего изгнания из Рима, затем нашел убежище на Мальте, где впоследствии стал монахом. Однако и там он совершал преступления, за которые был приговорен к смертной казни Мальтийским орденом. Затем ему пришлось бежать в Неаполь, чтобы просить прощения у Папы. В итоге он был обманут самим же Папой, который якобы простил его, тем самым заманив в ловушку.

В некоторой степени вы правы. Но, возможно, инквизитор и не был совсем плохим. Он представляет из себя, скажем так, вооруженное крыло церкви того времени. Мы всегда должны помещать события в исторический контекст того периода, когда случилось преступление. Персонаж полицейского символизирует борьбу с преступностью. Вы ранее упомянули, что я часто имею дело в своих фильмах с криминальными историями. В каком то смысле - это криминальный роман, который отображает историю банды преступников, историю мафии в Риме в определенный исторический период.

Показалось, что вы в этом фильме как будто переосмыслили детектив - грешник и преступник Караваджо получается хорошим, а его тень - инквизитор, то есть по сути следователь, полицейский - плохим. Это так?

Он часто дрался, познал нищету, был, скажем так, отрицательным персонажем с социальной точки зрения. Да и потом произошла дуэль, в ходе которой Караваджо был обвинен в убийстве. В те времена в Италии, существовал закон: за убийство преступника обезглавливали, поэтому Караваджо и бежит из Рима.

Эта картина была создана в Палаццо Мадама, принадлежащем кардиналу Дель-Монте, которого я сам играю в фильме. Караваджо укрывался в Палаццо Мадама, когда его ранили в потасовках, прятался в церковных больницах для бедных, где лечили как раз тех людей, которые не могли получать помощь в больницах „для богатых“. Здесь он встречал многих обездоленных людей: женщин, проституток, воров, которые проявляли к нему милосердие. Таким образом в его сознании и произошла революция. Вместо того, чтобы искать босоногих святых среди римской знати, Караваджо изображал в своих картинах страдающих людей.

Затем идет картина „Музыканты“, на которой изображены молодые певцы, исполняющие музыку того времени. Это олицетворение образа Караваджо, его автопортрет, на котором он поет с другими юными музыкантами.

Среди картин Караваджо есть по крайней мере три, которые волнуют меня больше всего. Одна из них - „Медуза“. На ней изображено обезглавленное чудовищное существо со змеями вместо волос. Картина находится в Палаццо Питти во Флоренции.

У меня дома есть несколько картин Караваджо, но не подлиннков. Естественно, мы сделали их специально, чтобы использовать в фильме. Мы же не могли снимать подлинники.

Караваджо был не единственным, кто просил прощения у Папы. Многих Папа прощал, но не Караваджо. Папа в этом случае немного похож на Понтия Пилата: несмотря на то, что в церкви были те, кто хотели помилования Караваджо, Папа не стал брать ответственность на себя, предоставив выбор кардиналам. Короче говоря, Караваджо был распят, так же, как и в свое время Христос.

Караваджо был казнен по воле церкви. Однако спустя какое-то время, после его смерти, предполагали, что, возможно, он был болен. Этому нет доказательств, поскольку говорят, что его прах был рассеян над берегом моря, недалеко от Рима. Этим слухам также есть подтверждение. У Караваджо было немало врагов, которые могли быть замешаны в его смерти. Например, мальтийские рыцари, которые являлись военным и религиозным орденом, и сама церковь. Смерть Караваджо покрыта тайной, поскольку тело так и не нашли.

Никак, если честно. Был русский актер, который озвучивал меня (Олег Янковский - прим. RusDelfi). Это часто бывает в международных фильмах. Некоторые актеры, возможно, не знают испанского или французского, их озвучивают другие актеры, но, конечно, нужно иметь внутренние эмоции персонажа, которого вы играете. Я много готовился для „Афганского излома“, анализировал то время и точно понимал, что этот политический момент был концом коммунизма.

Вам в свое время довелось играть в советском фильме „Афганский излом“, как вы сами решали языковые проблемы?

Да, говорят. Изабелла (Плачидо произносит имя звезды французского кино на итальянский манер - прим. RusDelfi) прежде работала в Италии с другими режиссерами, с Марко Беллоккьо, например. Гаррель большой молодец, ему пришлось постараться, даже взять пару уроков у итальянской актрисы.

В вашем фильме играют звездные французские актеры - Луи Гаррель, Изабель Юппер. Но исполняют они свои роли на иностранном языке. Они действительно так хорошо говорят по-итальянски?

Это было очень утомительно для меня. Я не знаю, что придавало мне сил. Возможно, страсть к этому персонажу, страсть к моей работе. Я очень мало спал, было очень сложно. Даже не знаю, откуда взялись силы для всего этого, не знаю.

Но были и те, кто заразились, сам Скамарчо, например. Мы приостанавливали съемки на несколько дней, ждали, пока актеры вернутся в строй. Это было очень тяжело, поскольку из-за болезни актеров нам приходилось вносить много поправок.

Именно так, съемки проходили во время ковида. Это какое-то чудо, потому что я так ни разу ковидом и не заболел, ни во время съемок, ни после. Процесс был на грани срыва, поскольку разгар ковида случился как раз в Неаполе, во время съемок. Нам очень повезло, поскольку режиссер был здоров и мы успели почти все отснять.

Правильно ли я понимаю, что съемки проходили во время ковидных ограничений? Как вам удавалось их преодолевать?

И есть еще одна очень красивая картина, найденная в Неаполе, которая изображает погребение Христа. Эта картина заставляет меня больше всего думать о том, что Караваджо был очень религиозным, возможно, он пытается изобразить себя в этой фигуре Христа, которого мучали, пытали перед распятием.

Многие русские в то время тоже хотели прекращения войны в Афганистане, и я пытался почувствовать дух того исторического периода. Мне понравилось участвовать в проекте, на самом деле, я был против вторжения в Афганистан, я был против той войны. Мы видели, что погибло много молодых парней с обеих сторон, это меня очень огорчило, заставило страдать.

Удалось ли вам хотя бы немного освоить русский язык?

Сейчас я уже не помню ничего из того, что я знал тогда, во время и после съемок. Потом я был в Киеве и в Москве, 7 лет назад, выучил некоторые слова, в основном это были слова благодарности. Сейчас уже все забыл, очень жаль конечно.

А заезжали ли хоть раз в Эстонию?

Нет, к сожалению, я не был в Эстонии. Я должен был поехать, но наступил ковид. Я был и в Афганистане, и в Таджикистане, и в Москве, и в Киеве, но мне бы очень хотелось поехать в Эстонию. Я знаю, что и в Эстонии, и в Латвии у меня много поклонников.

Мне хочется знать больше про эти страны. Мне кажется, артист всегда должен быть в курсе политических событий, понимать народ, который жил при коммунизме. Я бы хотел съездить в эти страны, а также в Литву, где политическая ситуация значительно отличается от ситуации того времени, которая царила при съемках фильма „Афганский излом“. Та эпоха сильно изменила здешние политические рамки.

То есть новости о популярности в нашей стране до вас доходили?

Да-да, как я и сказал, я знал об этой популярности. Меня даже приглашали на кинофестиваль в Эстонии. Я согласился, но потом случилось то, что случилось (ковид - прим. RusDelfi), и я вынужден был его пропустить. Возможно, еще пригласят.

Почему комиссара Каттани всё-таки убили?